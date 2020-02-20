روسيا تطلب عقد إجتماعٍ طارئ للأمم المتحدة للنظر في تلاعب واشنطن في إصدار تأشيرات للدبلوماسيّين

وكالات- طلبت روسيا عقد إجتماع طارئ للأمم المتحدة مطلع الأسبوع المقبل، لمناقشة موضوع تلاعب وتحكم واشنطن بمنح التأشيرات للدبلوماسيين والمسؤولين الأجانب المتوجهين لمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمة العالمية، فاسيلي نيبينزيا، القول "طلبنا عقد اجتماع عاجل للجنة العلاقات العامة مع الدولة المضيفة، وسيعقد هذا الاجتماع في مطلع الأسبوع المقبل، وسنطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يحضر ويبلغنا بما يحدث في مسألة حل الوضع الفظيع مع قضايا التأشيرات للمندوبين الرسميين، وخاصة لرؤساء الوفود خلال جلسات الأمم المتحدة".
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرة في الوقت المحدد لرئيس الوفد الروسي إلى جلسة لجنة نزع السلاح، رئيس قسم قضايا نزع السلاح بوزارة الخارجية الروسية، قسطنطين فورونتسوف، وهذا ما تسبب في تأجيل اجتماع اللجنة لمدة عشرة أيام.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في ديسمبر الماضي قرارا يدعو الجانب الأمريكي إلى التوقف عن التلاعب بإصدار أو تأخير منح تأشيرات لدبلوماسيي عدد من الدول، بما في ذلك روسيا وإيران وفنزويلا.
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