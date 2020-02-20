أعلنت السلطات الإيرانية تعطيل المدارس والجامعات، اليوم الخميس، في مدينة قم بجنوب غرب العاصمة طهران، تجنبًا لانتشار العدوى، وذلك بعد وفاة شخصين مصابين بفيروس "كورونا" المستجد.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، وفاة شخصين بسببفيروس "كورونا" الجديد، في تلك المدينة.
وأفاد مسئول العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، قيانوش جيهانبور، في تغريدة على تويتر، بوفاة شخصين وضعا في وقت سابق تحت الحجر الصحيبعد شكواهما من التهاب رئوي.
وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط البلاد)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي، وأسفر حتى الآن عن وفاة 2118 شخصًا في الصين وإصابة الآلاف، فضلا عن عشرات الإصابات في عدد من دول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعطل المدارس والجامعات غرب العاصمة بعد حالتي وفاة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.