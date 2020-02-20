وزير الدفاع اليمني: محاولة اغتيالي لن تثنينا عن استعادة العاصمة صنعاء

أكد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، أن محاولة الاغتيال الفاشلة، التي تعرض لها في مديرية صرواح غربي مأرب، لن تثني الجيش والشعب في المضي قدما لاستعادة الوطن والعاصمة صنعاء ودحر المليشيات المتمردة في البلاد وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المقدشي ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم
وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، إلى 6 قتلى من مرافقيه وجرح آخرين.
ويأتي هذا التصريح عقب ارتفاع حصيلة ضحايا محاولة الاغتيال التي استهدفت
وكانت قناة (العربية) الإخبارية قد أعلنت أمس (الأربعاء) نجاة وزير الدفاع اليمني محمد علي المقدشي، من محاولة اغتيال إثر انفجار لغم أرضي في جبهة صرواح غربي مأرب شرقي البلاد.
وتشهد مواقع القتال بمديرية صرواح غربي مأرب، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين الذين يسيطرون على مركز المديرية منذ شهر أبريل عام 2015.
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