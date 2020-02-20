الفخفاخ يعلن رسميا تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة (أسماء) يمن شباب نت ـ متابعات الخميس, 20 فبراير, 2020 - 09:26 صباحاً [ الفخفاخ يعلن رسميا تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة (أسماء) ] أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ تشكيلته الحكومية المقبلة، وذلك بعد ساعات من لقائه رئيس البلاد قيس سعيد.



وجاء إعلان الفخفاخ بعد حظي حكومته بثقة حركة "النهضة" وعدة أحزاب أخرى.



وقال الفخفاخ إن حكومته ستكون لكل التونسيين، وتضم شخصيات وطنية، متابعا: "أعلمت رئيس الدولة بالتوصل لحكومة تتكون من ائتلاف واسع يمثل الطيف السياسي بتنوعه".



تشكيلة الحكومة بالاسماء:



وزيرة العدل: ثريا الجريبي الخميري (مستقلة)

وزير الداخلية: هشام المشيشي (مستقل)

وزير الشؤون الخارجية: نورالدين الري (مستقل)

وزارة الدفاع: عماد الحزقي (مستقل)

وزير المالية: نزار يعيش

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: غازي الشواشي (التيار)

وزير التنمية الاستثمار والتعاون الدولي: سليم العزابي (تحيا تونس)

وزير التكوين المهني والتشغيل: فتحي بالحاج (حركة الشعب)

وزير الشؤون الإجتماعية : الحبيب كشو (مستقل)

وزير دولة مكلف بالنقل واللوجيستيك: أنور معروف (النهضة)

وزير دولة بالشؤون المحلية: لطفي زيتون(النهضة)

وزير الفلاحة: أسامة الخريجي (النهضة)

وزير الصناعة: صالح بن يوسف (مستقل)

وزير الطاقة والمناجم: منحي مرزوق (مستقل)

وزير السياحة: محمد علي التومي (البديل)

وزير التجارة: محمد المسيليني (حركة الشعب)

وزير البيئة: شكري بلحسن (تحيا تونس)

وزير تكنلوجيا الإتصال والإنتقال الرقمي: محمد فاضل كريم (مستقل)

وزير التجهيز والاسكان: منصف السليتي (النهضة)

وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم (مستقل)

وزيرة المرأة والطفولة وكبار السن: أسماء السحيري (مستقلة)

وزير الصحة: عبد اللطيف المكي (النهضة)

وزير التعليم العالي والبحث العلمي: سليم شورى ( النهضة)

وزير التربية: محمد الحامدي (التيار)

وزيرة الثقافة: شيراز العتيري (مستقلّة)

وزير الشباب والرياضة: أحمد قعلول (النهضة)

وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: محمد عبو (التيار)

وزير حقوق الانسان والعلاقة مع المجتمع المدني: عياشي الهمامي (مستقل)

وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان: علي الحفصي (نداء تونس)

كاتبة الدولة للخارجية: سلمى النيفر (مستقلة)

كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة مكلفة بالموارد المائية: عاقسة البحري

وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الكبرى: لبنى الجريبي





المصدر: عربي 21



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