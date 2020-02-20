كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يتفوق على تنظيم القاعدة.. الكشف عن جرائم "الإصلاح" باليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ضابط يمني رفيع، بعد تعرضه للاعتقال والتعذيب في سجن سري للإخوان في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة حلفاء قطر.

وذكرت مصادر يمنية، أن الضابط في الشرطة العسكرية بمأرب ضيف الله السوادي لقي حتفه عقب اعتقاله وتعذيبه حتى الموت مع اثنين من مرافقيه.

Advertisements

يذكر أن الضابط العسكري اليمني، تعرض للتعذيب واثنين من مرافقيه أحدهم فقد عقله والآخر يعاني من آثار التعذيب في أحد المشافي بمأرب.