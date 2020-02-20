كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: وسائل الإعلام التي تنشر التمييز العنصري يجب أن تدفع الثمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، اليوم الخميس، بأنه يتعين على المؤسسات الإعلامية التي تنشر التمييز العنصري وتشويه سمعة الصين أن تدفع الثمن، في أعقاب قرار بكين إلغاء وثائق التفويض الصحفية لثلاثة من مراسلي صحيفة "وول ستريت جورنال".

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قال "جينج" للصحفيين، خلال مؤتمر صحفى، إن الصين ليست مهتمة بتقسيم العمل في صحيفة "وول ستريت جورنال"، ردًا على سؤال حول سبب تصرفها ضد صحفيين الصحيفة، الذين لم يشاركوا في نشر عمود الرأي في ورقة أن الحكومة الصينية وجدت مسيئة.

وأضاف: "لا يوجد سوى وكالة إعلامية واحدة تسمى وول ستريت جورنال، ويجب أن تكون مسؤولة عن ما قالته وفعلته".