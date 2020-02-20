كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا تمدد الحظر المفروض على الوافدين من الصين إلى الأسبوع الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء، سكوت موريسون، اليوم الخميس، إن أستراليا ستمدد الحظر المفروض على الوافدين من الصين القارية إلى الأسبوع الرابع لاحتواء خطر التعرض لفيروس كورونا، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

وقال موريسون في بيان "قررت لجنة الأمن القومي التابعة لمجلس الوزراء اليوم أن الإصابات المستمرة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني تجعل من الضروري مواصلة القيود المفروضة على سفر الأجانب الذين يدخلون أستراليا لمدة أسبوع آخر حتى 29 فبراير".

يوجد بأستراليا 15 حالة إصابة بالفيروس، لكن لم تظهر أي حالات جديدة منذ فرض حظر السفر لأول مرة في 1 فبراير.

وتفيد التقارير، بأن عشرة من الحالات السابقة قد تعافت. وقالت وزارة الصحة الأسترالية في إشعار مؤرخ في 20 فبراير إن الخمسة الآخرين في حالة مستقرة.

كما نقلت الوكالة عن وزير الخارجية الفرنسي، فرانسوا شامبانيا، قوله إن الحكومة الكندية ستبدأ في إجلاء مواطنيها من سفينة سياحية مصابة بالفيروس في الحجر الصحي قبالة يوكوهاما باليابان مساء الخميس.

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وصرح تشامبان للصحفيين في أوتاوا "سنبدأ فحص ما قبل الرحلة ونزولها مساءً بالتوقيت المحلي"، موضحا ان الطائرة التي استأجرتها الحكومة موجودة حاليًا في طوكيو.

وأضاف أنه لن يُسمح للأشخاص الذين يعانون من أعراض الفيروس بالمغادرة، وسيتم علاج أولئك الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في اليابان. هناك 251 كنديًا على متن "دايموند برينسز"، 47 منهم اظهروا نتائج إيجابية.

عند الوصول إلى كندا، سيتم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى قاعدة للتدريب على الطيران في أونتاريو لمدة 14 يومًا من الحجر الصحي.

يوم الأربعاء، أعلنت السلطات اليابانية أنه تم اكتشاف 79 حالة جديدة على متن السفينة، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 620 حالة، أي أكثر من نصف الحالات المعروفة خارج البر الرئيسي للصين.

قامت كندا بالفعل بإجلاء ما يقرب من 400 شخص من مدينة ووهان الصينية المنكوبة بفيروس كورونا.

