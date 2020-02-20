العثور على شخص يشتبه بتورطه في إطلاق النار قرب فرانكفورت جثة هامدة

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برلين: أعلنت الشرطة الألمانية الخميس أنّ شخصاً يشتبه في أنّه أطلق النار قرب فرانكفورت ليل الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، عثر عليه "جثة هامدة في منزله".

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنّه "تم العثور على المنفّذ المحتمل جثة هامدة في منزله في هاناو. قوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة عثرت على جثة أخرى. التحقيق يتواصل. حالياً ليس هناك أي مؤشر إلى وجود منفّذين آخرين" للهجوم الذي استهدف مقهيين للنارجيلة في المدينة الواقعة على بعد حوالى 20 كلم من فرانكفورت.

