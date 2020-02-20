برلين: أعلنت الشرطة الألمانية الخميس أنّ شخصاً يشتبه في أنّه أطلق النار قرب فرانكفورت ليل الأربعاء، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل، عثر عليه "جثة هامدة في منزله".
وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنّه "تم العثور على المنفّذ المحتمل جثة هامدة في منزله في هاناو. قوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة عثرت على جثة أخرى. التحقيق يتواصل. حالياً ليس هناك أي مؤشر إلى وجود منفّذين آخرين" للهجوم الذي استهدف مقهيين للنارجيلة في المدينة الواقعة على بعد حوالى 20 كلم من فرانكفورت.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على شخص يشتبه بتورطه في إطلاق النار قرب فرانكفورت جثة هامدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.