بالفيديو.. سقوط جسم متوهج كبير في المكسيك

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أظهر مقطع فيديو تداوله العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المكسيك، سقوط جسم متوهج كبير أثناء الليل في سماء البلاد.
وأكدت إدارة الحماية المدنية في المكسيك، أن الجسم المتوهج الكبير الذي شوهد ليلة الثلاثاء في بعض ولايات المكسيكية كان نيزكا، وأنه ربما تفتت أثناء سقوطه.
وشاهد العديد من سكان المكسيك «كرة النار الضخمة» في سماء عدة ولايات في البلاد منها، ولاية مكسيكو سيتي وبويبلا وموريلوس وكويريتارو وخاليسكو وجواناخواتو وميشواكان.
وذكرت إدارة الحماية المدنية في حسابها على «تويتر»، أنه «بمجرد تحليله من قبل المتخصصين، تم التأكيد على أن الجسم يعود لنيزك تم تفتته في الهواء أثناء سقوطه».
ووفقًا لقسم الزلازل والبراكين التابع لمعهد البحوث الجيولوجية والغلاف الجوي، اخترق النيزك أجواء الأرض في الساعة 8:18 مساء (بالتوقيت المحلى للمكسيك).
وبحسب قسم الزلازل والبراكين، فإن الانفجار الذي تم التقطته الكاميرات، هو نتاج احتكاك جسم النيزك بالغلاف الجوي للأرض، وغالبًا ما يؤدي إلى تفتت الأجسام السماوية قبل ارتطامها بالأرض.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.