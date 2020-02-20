العلمي يرفض ملتمسا لبوانو بإحداث منطقة حرة في مكناس

رفض مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ملتمسا قدمه رئيس جماعة مكناس، عبد الله بوانو، لإحداث منطقة حرة بمدينته.

ونشرت جماعة مكناس، أمس الأربعاء، نص الرد الذي قدمه العلمي لبوانو عن طريق رئاسة الحكومة، حيث قال الوزير التجمعي إن وزارته قامت بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع مختلف الشركاء المعنيين في شهر أكتوبر الماضي، من أجل إنجاز منطقة حرة بجهة فاس مكناس بإقليم صفرو.

وأوضح العلمي في ذات الرد، أنه يتم حاليا إنجاز دراسة جدوى لمشروع المنطقة الحرة بصفرو، مضيفا أت إنشاء منطقة حرة أخرى بذات الجهة، ليس مدرجا على المدى القصير، ضمن المشاريع المبرمجة من قبل وزارته.

بوانو الذي أطلق منذ وصوله لرئاسة جماعة مكناس برنامجا جديدا لتأهيل المدينة، يعتمد على الجاذبية الاقتصادية والسياحية، تلقى رفضا آخرا من رئاسة الحكومة بمشاورة مع وزارتي الداخلية والسياحة، يتعلق بطلب تقدم به رئيس جماعة مكناس لتغيير إسم مطار “فاس سايس” ليصبح اسمه “فاس مكناس”، لتعزيز الجاذبية السياحية للمدينة.

وعلل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني رفضه لأن يحمل مطار الجهة اسم مكناس، بوجود مطار عسكري يسمى “مكناس بساتين” قريب من مطار “فاس سايس”، مما قد يؤدي حسب قول العثماني إلى ارتباك في السلامة الجوية.