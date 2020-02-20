"كورنا" يقتل شخصين ويصيب 25 في إيران

الخميس 20 فبراير 2020

نقلت قناة " بي بي سي" الفارسية، عن مصادر مطلعة أنه تم وضع 25 شخصاً مصابين بفيروس كورونا ، في العناية المركزة في مستشفى بمدينة قم الإيرانية.



وأكدت العديد من الصيدليات في قم نفاد الكمامات خلال الساعات القليلة الماضية، كما أعلنت السلطات إغلاق المدارس والجامعات في محافظة قم بالكامل، وفقا لوكالة الطلبة الإيرانيين"ايسنا".

وذكرت الوكالة أنه عقب إعلان وزارة الصحة عن وفاة شخصين بالكورونا في قم عقدت السلطات اجتماعات مختلفة مع مسؤولي المدينة، لتبني التدابير اللازمة للسيطرة على الفيروس.

وكان إثنان من مسؤولي وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنا في وقت سابق أن شخصين توفيا عقب إصابتهما بفيروس كورونا الأربعاء في مستشفى بمدينة قم.

Advertisements

وقال علي رضا وهاب زادة، مستشار وزير الصحة الإيراني، إن الشخصين الذين توفيا اليوم إثر إصابتهما بفيروس كورونا، كانا طاعنين في السن.

أما محمد رضا قدير، رئيس جامعة قم، للعلوم الطبية، فقال إنه خلال الأيام السبعة الماضية، انتشرت أمراض الجهاز التنفسي في قم بشكل غير مسبوق".

وتشير التقارير إلى أن الأشخاص المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، تم عزلهم في أماكن خاصة.

وقال رئيس جامعة قم للعلوم الطبية، إن "مستشفى "كام كار"، سيخصص كمركز للمصابين بكورونا، وسيتم تجهيز مستشفى "نكوئي- فرقاني" ليكون مركز دعم لهذا المستشفى.