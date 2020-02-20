لماذا لم تنع قاعدة اليمن زعيمها الريمي رغم مرور أسابيع على مقتله

الخميس 20 فبراير 2020

على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على مقتل زعيم تنظيم القاعدة في اليمن، قاسم الريمي، إلا أن التنظيم لم يصدر بيان نعي حتى اللحظة، ما دفع كثيرين إلى التشكيك في خبر مقتله، على الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكي نفسه للخبر.



ووفق المصادر الرسمية الأمريكية، فإن الريمي قتل بقصف جوي في منطقة يكلأ الواقعة بين محافظتي البيضاء ومأرب، يوم 31 من الشهر الماضي.

اختيار بديل:

في السياق، يرجِّح خبراء في شئون التنظيمات المسلحة أن يكون الريمي قد قتل فعلا في القصف الجوي الأمريكي، كون الإعلان عن مقتله جاء من أعلى سلطة في الولايات المتحدة، ما يعني، بحسبهم، أنه مبنى على معلومات استخباراتية دقيقة.

ويضيف الخبراء، في حديث إلى "اليمن العربي" أن تأخر نعي التنظيم للريمي قد يعود إلى أمور تتعلق بترتيبات اختيار البديل، ونقله إلى مكان أكثر أمنا، حتى لا يلقى ذات المصير، إضافة إلى الترتيب مع المركز.

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ويتوقع الخبراء أن يقع الاختيار على القيادي "خالد باطرفي" كونه أبرز القيادات اليمنية في التنظيم، إضافة إلى أن بقية القادة، من اليمنيين، كسعد عاطف وغيره، غير مؤهلين للقيادة.

ويتابع الخبراء أن مقتل الريمي سيترك فجوة كبيرة في التنظيم، لخبرته الكبيرة وتاريخه، كونه أحد القيادات التي تلقت تدريباتها العسكرية في أفغانستان إبان حكم حركة طالبات.

ويتوقع الخبراء أن يعلن التنظيم عن اسم زعيمه الجديد في اليمن أواخر الشهر الجاري.

انهيار:

ويقول الخبراء إن التنظيم شهد انهيارا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بخسارته لمعظم قادة الصف الأول والثاني بغارات أمريكية، ولمعاقله التاريخية في أبين وشبوة وحضرموت بعمليات عسكرية وأمنية لقوات الحزام والنخبة المدعومة من التحالف العربي.