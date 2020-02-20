بعد استهداف ميناء طرابلس..  مفاوضات جنيف الليبية تتعلق

الخميس 20 فبراير 2020

علّقت حكومة الوفاق الليبيّة مشاركتها في مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، فيما اتّهمتها قوات المشير خليفة حفتر بتنفيذ قصف عشوائيّ على مواقعها في العاصمة طرابلس.



وعادت أصوات القذائف لتسمع في أنحاء طرابلس أمس الخميس، منهيةً الهدنة العسكريّة بين طرفي النزاع، اللذان تبادلا الاتهامات حول انتهاكها.

وأعلنت حكومة الوفاق تعليق مشاركتها في مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة بينها وبين قوات حفتر، متهمةً إيّاها بقصف "ميناء الشعب" في طرابلس ما أدى الى مقتل 3 مدنيين.

في المقابل قالت جهات عسكرية تابعة لقوات حفتر، أنّ عدداً من مواقعها في طرابلس "تعرّض لقصف مدفعيّ عشوائي على يد قوات حكومة الوفاق، سقط أغلبه على المدنيين".

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وبعيد استهداف ميناء طرابلس، أخلت المؤسسة الوطنية للنفط كل ناقلات الوقود من الميناء، وألغت كل عمليات التفريغ بسبب اقتراب القذائف من ناقلة محمّلة بالغاز.

الاستهداف أدى الى تراجع انتاج الخام في ليبيا الى نحو 220 ألف برميل في اليوم بحسب المؤسسة، وذلك نتيجة إغلاق الحقول والموانئ وخطوط أنابيب النفط، لتترتب خسائر تتجاوز ملياراً و700 مليون دولار.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، في كلمة له أنّ ليبيا "في وضع غير مستقر منذ عام 2011، ومن يعتقد أن اجتماعاً واحداً حول المسار الاقتصادي أو المسائل السياسيّة والعسكريّة سيحلّ جميع المشاكل فهو ساذج".

وأضاف سلامة "لدينا سلسلة من المشكلات حول الأمور الثلاثة التي أثرناها معقدة للغاية، لذلك نحن نعطي أنفسنا عدة أسابيع، وبطبيعة الحال، عدة جولات لكل المسالك من أجل إيجاد حل".