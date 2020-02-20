شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. نشرة أسعار العملات لصباح اليوم الخميس والان مع التفاصيل

الخميس 20 فبراير 2020 ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم الخميس وجاءت كالتالي:

اسعار الشراء السعودي: 173 الدولار : 656 الدرهم : 176 Advertisements اسعار البيع السعودي: 174 الدولار : 662 الدرهم : 178 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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