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اليمن.. نشرة أسعار العملات لصباح اليوم الخميس

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 20 فبراير 2020

ننشر آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، لصباح اليوم الخميس وجاءت كالتالي:

 

اسعار الشراء

 

السعودي: 173

 

الدولار :   656

 

الدرهم :   176

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اسعار البيع

 

السعودي:   174

 

الدولار :   662

 

الدرهم :   178

 

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى. 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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