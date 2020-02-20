شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم الخميس والان مع التفاصيل

الخميس 20 فبراير 2020 توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، والوجه البحرى، يشهد أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية يشهد طقس معتدل والرياح تنشط على أقصى الغرب تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وذكر الخبراء أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد يشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء والغردقة طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد شمال الصعيد طقس مايل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجات. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 09 والعظمى 19 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 19 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 18 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 10 والعظمى 18 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 17 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 07 والعظمى 20 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 19 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 19 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 20 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 21 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 20 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 18 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 17 Advertisements درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 20 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 18 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 20 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 19 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 16 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 20 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 14 والعظمى 22 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 22 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 13 والعظمى 23 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 08 والعظمى 20 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 08 والعظمى 20 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 07 والعظمى 21 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 21 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 07 والعظمى 21 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 22 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 13 والعظمى 23 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 13 والعظمى 23 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 12 والعظمى 22 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 22 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 24 درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 16 والعظمى 24 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 17 والعظمى 22 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 22\

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