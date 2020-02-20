مصادر تكشف عن تورط جناح الإصلاح في الشرعية بالأحداث التي شهدتها المهرة

الخميس 20 فبراير 2020

كشفت مصادر سياسية عن تورط جناح الإصلاح في الشرعية، بالأحداث التي شهدتها محافظة المهرة، يوم الإثنين الماضي، والمتمثلة بإعتراض قوات التحالف العربي التي كانت في طريقها إلى منفذ شحن لتأمينه ومنع عمليات التهريب .



وبحسب جريدة العرب، فقد أظهرت وثائق مسربة توجيهات من وزير الداخلية في الشرعية، أحمد الميسري أصدرها من مقر إقامته في العاصمة العمانية مسقط للمؤسسات الأمنية والعسكرية في محافظة المهرة بعدم التعاون مع قوات التحالف أو الانتشار في منفذ شحن الحدودي .

وينفذ الوزير الميسري، مخططات الإصلاح الهادفة إلى إفشال إتفاق الرياض الموقع بين المجلس الإنتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية في الخامس من نوفمبر الماضي بهدف توحيد الجهود لإستكمال تحرير اليمن من ميليشيا الحوثي الإنقلابية .

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وتحولت المهرة خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة توتر دائمة بين التحالف العربي والسلطة المحلية من جهة وفعاليات شعبية مدعومة من قطر وعمان تعمل على تنظيم أنشطة مناوئة لوجود قوات التحالف في المحافظة التي تبرّر وجودها بالعمل على الحد من ظاهرة تهريب السلاح والممنوعات.

وألقت مسقط والدوحة بثقلهما السياسي والمالي والإعلامي لدعم الاحتجاجات في المحافظة وتمويل ميليشيات قبلية مسلحة تهدد بين الحين والآخر بخوض مواجهة عسكرية مفتوحة مع قوات التحالف.

ومن المفترض أن تنطلق خلال الأيام القليلة القادمة قناة جديدة في إسطنبول التركية تحمل اسم “المهرية” مموّلة من قطر وسلطنة عمان يديرها إعلاميون من جماعة الإخوان تتبنى خطايا إعلاميا مناهضا للتحالف في كل من المهرة وسقطرى وحضرموت.