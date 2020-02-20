شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون»: إيران مستمرة بانتهاك القوانين الدولية بتسليح ميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية إن إيران لا تزال مستمرة في عمليات تهريب الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وحسب “سكاي نيوز عربية” أكد المسؤول الأمريكي خلال مؤتمر صحفي إن طهران الخليج 365 انتهاك القوانين الدولية من خلال تهريب الأسلحة إلى اليمن لميليشيا الحوثي التي تستخدمها لشن هجمات على السعودية.

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وعرض المتحدث العسكري الأمريكي صورًا للأسلحة التي تم ضبطها الأسبوع الماضي على متن سفينة شراعية في بحر العرب، وكانت تضم 150 صاروخًا مضادًا للدبابات.

وأوضح أن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم على متن سفينة التهريب كانوا يمنيين وتم استجوابهم قبل تسليمهم إلى السلطات الحكومية باليمن.

وأشار المتحدث باسم القيادة الأمريكية المركزية الوسطى، إلى أن فيلق القدس التابع لميليشيا الحرس الثوري على الأرجح يقف وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن.