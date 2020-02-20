إردوغان يتمدد في الصومال.. ومغردون يعلقون “نازيّ جديد”

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:20 صباحًا, 20 فبراير 2020 م
المناطق_الرياض
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغًا “#أردوغان_النازي_الجديد” بعد التصريح الأخير للرئيس التركي رجب طيب إردوغان والذي أكد فيه أن الصومال “دعت” تركيا للتنقيب عن البترول.
وقال الرئيس التركي إن الصومال دعت تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية، مؤكدا أن الصومال تريد حذو ليبيا التي وقعت اتفاقا مشابها العام الماضي، وفقًا لقناة “إن تي في “.
واعتبر البعض هذا التصريح بمثابة “محاولة أخرى لإردوغان لبسط نفوذه على أكبر قدر ممكن من الدول”، فيما انتقد البعض “تعطش” الرئيس التركي للنفوذ، ومنهم من قارنه بالزعيم النازي “هتلر”.
ووصف محللون صوماليون تصريحات أردوغان بـ”الخطيرة” والتي “ستؤدي بالبلاد إلى التمزق”.
ونشرت مغردة صورة للرئيس التركي يتوسط خريطتي سوريا وليبيا، وكتبت معلقة “يقال إن الزعيم النازي هتلر انتحر بعد أن قاد ألمانيا للدمار، وهزيمة مذلة في الحرب العالمية الثانية، وانقسام دام عشرات السنين”
من جانبه، اعتبر الناشط باسم بلال، أضاف أن إردوغان بصدد إعادة سيناريو ليبيا في الصومال.
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