شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 800 عامل في مصنع يعزلون أنفسهم ذاتيًا والان نبدء بالتفاصيل
ووضع العاملين أنفسهم في الحجر الصحي بعد أن وجدوا أن أحد الموظفين الجدد كان على اتصال وثيق بحامل لفيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء..
ومع ذلك ، قالت الشركة ،إن مثل هذه التدابير لا تؤثر على عمليات المصنع. وتوظف الشركة حوالي 15 ألف عامل في موقعها في إيتشون.
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