شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية.. 800 عامل في مصنع يعزلون أنفسهم ذاتيًا والان نبدء بالتفاصيل

قالت شركة إس كيه هاينكس، وهي ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة الرقائق، اليوم الخميس إن حوالي 800 عامل في مقرها بكوريا الجنوبية خضعوا للعزل الذاتي كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كرونا.

ووضع العاملين أنفسهم في الحجر الصحي بعد أن وجدوا أن أحد الموظفين الجدد كان على اتصال وثيق بحامل لفيروس كورونا الجديد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء..

ومع ذلك ، قالت الشركة ،إن مثل هذه التدابير لا تؤثر على عمليات المصنع. وتوظف الشركة حوالي 15 ألف عامل في موقعها في إيتشون.