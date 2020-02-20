شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الألمانية: العثور على المشتبه به في إطلاق نار «ميتًا» والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت الشرطة الألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس أن المشتبه به في سلسلة عمليات إطلاق النار في بلدة هاناو، عثر عليه ميتا في شقة.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم العثور على جثة أخرى في العنوان السكني نفسه.

وذكرت إذاعة محلية أن الرصاصات الأولى أطلقت في حانة للشيشة بوسط المدينة، وأفاد شهود عيان بسماع ثماني أو تسع طلقات.

وأوضح التقرير أن مرتكبي إطلاق النار توجهوا على متن مركبة بعد ذلك إلى حي كيسيلشتات غربا، قبل أن يعاودوا إطلاق النار على حانة أخرى للشيشة. ولم يؤكد متحدث الشرطة التفاصيل التي أوردها التقرير.