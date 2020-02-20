الحبس الشديد لخمس سنوات لمعاون طبي افتتاح صيدلية روج من خلالها مواد مخدرة

اصدرت محكمة جنايات الرصافة التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، حكماً بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات لمدان يعمل معاون طبي قام بفتح صيدلية يروج من خلالها للمواد المخدرة.
وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مدانا اعترف بانه يعمل معاونا طبيا وقام بافتتاح صيدلة وعيادة طبية يقوم من خلالها ببيع المواد المخدرة للشباب في منطقة المدائن".
واضاف ان "المحكمة وجدت الأدلة كافية ومقنعة لإدانة المتهم والحكم عليه بالسجن لمدة خمسة سنوات وفق لاحكام القرار 39/1- ج لسنة 1994 المعدل بالقرار 135 لسنة 1996".
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