العثور على جثة رجل مجهول الهوية شمالي بغداد

أفاد مصدر في الشرطة، الخميس، بأنه تم العثور على جثة رجل قضى طعنا بسكين شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت، صباح اليوم، على جثة مجهولة تعود لرجل بدت عليها آثار طعنات سكين في منطقة حي البساتين بمنطقة الشعب شمالي بغداد".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي فيما فتحت تحقيقاً بالحادث لكشف الجهة التي تقف وراءه".
يذكر أن بغداد تشهد بين الحين والآخر العثور على جثث ملقاة في المناطق والطرق النائية، العديد منها تعود لأشخاص قضوا رمياً بالرصاص لدوافع جنائية، بحسب مصادر أمنية.
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