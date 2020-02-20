22 فبراير.. يوم وطني بالجزائر "تخليدا" للحراك

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إعلان تاريخ 22 فبراير/شباط، الذي يصادف الذكرى الأولى لبدء الحراك الشعبي "يوما وطنيا".

وفي بيان صادر عن رئاسة الجمهورية نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، جاء أن الرئيس تبون "قرر إعلان ذلك التاريخ يوما وطنيا يخلد الهبة التاريخية للشعب في الثاني و العشرين من فبراير 2019".

ونص القرار أيضا على أن تقام في هذا اليوم، "الاحتفالات الرسمية من خلال تظاهرات وأنشطة تعزز أواصر الأخوة و اللحمة، وترسخ روح التضامن بين الشعب وجيشه من أجل الديموقراطية".





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وفي مثل هذا التاريخ، خرج المتظاهرون في العديد من المدن الجزائرية وخصوصا في العاصمة حيث كل التجمعات ممنوعة منذ 2001، استجابة لنداءات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبدأ الحراك برفض ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، قبل أن يتطور لاحقا للمطالبة برحيل النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.





وفي 2 أبريل/نيسان ٢٠١٩، أعلن بوتفليقة استقالته، وفي نهاية العام نفسه تم انتخاب عبد المجيد تبون خلفا له.

وأعقب ذلك اعتقال عشرات الشخصيات البارزة من النظام السابق، بمن فيهم شقيق بوتفليقة، ورئيس جهاز المخابرات السابق وغيرهما آخرين.

غير أن تلك المستجدات في المشهد السياسي الجزائري، لم تنه المسيرات الأسبوعية كل يوم جمعة تحت شعار "ليرحلوا جميعا" في إشارة لرموز النظام السابق.