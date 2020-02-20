ارتفاع قتلى إطلاق النار بمدينة هاناو الألمانية إلى 11 شخصا

عناصر من الشرطة الألمانية في مدينة هاناو

أعلنت الشرطة الألمانية، الخميس، ارتفاع عدد قتلى حادثي إطلاق النار في مدينة هاناو قرب فرانكفورت (وسط) إلى 11 شخصا.

واستهدف هجومان مقهيين للنارجيلة في مدينة هاناو وعثر على المشتبه بتنفيذهما جثة هامدة في منزله وفق ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر إنّه "تم العثور على المنفّذ المحتمل جثة هامدة في منزله في هاناو. قوات التدخل الخاصة التابعة للشرطة عثرت على جثة أخرى. التحقيق يتواصل. حالياً ليس هناك أي مؤشر على وجود منفّذين آخرين".

ونقلت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار في ألمانيا، عن مصادر لم تسمها، قولها إن ظروف مصرع الجاني لا تزال غامضة، مضيفة أنه ألماني الجنسية وعثر بسيارته على ذخائر.

Advertisements

وعقب إطلاق النار بدأت الشرطة "عملية مطاردة واسعة النطاق" ونشرت تعزيزات أمنية كبيرة في المدينة البالغ عدد سكّانها حوالى 90 ألف نسمة.

وشاهد مراسل فرانس برس نحو 30 عربة للشرطة تغادر مقر الشرطة في هاناو، وبحسب شهود عيان تم نشر عناصر الشرطة المدججة بالسلاح في المدينة.

والجمعة ألقت السلطات القبض على 12 عضواً في جماعة يمينية متطرفة، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق لمكافحة الإرهاب.

وأوقفت السلطات هؤلاء الأفراد بشبهة التخطيط لشنّ هجمات واسعة النطاق على مساجد في البلاد.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في إطلاق نار بمبنى سكني بولاية بادن فورتمبرج، جنوب غربي ألمانيا، اتضح فيما بعد أن دوافعه عائلية.