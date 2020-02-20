قرقاش: الإمارات الأولى عربيا في استخدام الطاقة النووية سلميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الخميس، إنه مع التشغيل القريب لمحطة براكة للطاقة النووية تصبح الإمارات الأولى عربيا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأضاف قرقاش، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن "ملاحظتي هنا حول أهمية وجود الاستراتيجيات الطموحة في مسار الدول"، لافتا إلى أنه "عبرها فقط يتم تحقيق النقلات النوعية في تحديات التنمية والازدهار".

وأشار إلى أن "تجربة الإمارات الناجحة عبارة عن مزيج من العمل الجاد والحوكمة الضرورية والتخطيط الاستراتيجي الطموح، ومحطة براكة للطاقة النووية نتاج تخطيط ملهم بعيد المدى".

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وأوضح أن محطة براكة "ستنوع مصادر إنتاج الطاقة فإنها تنقل الدولة إلى فضاء علمي أرحب".





وتشكل محطات براكة حجر الأساس في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وحظر الانتشار النووي.