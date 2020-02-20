دعوات للاحتجاج أمام سفارة إيران ببرلين ضد "مهزلة الانتخابات"

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العين الإخباريةالخميس 2020/2/20 09:01 ص بتوقيت أبوظبي
دعاية انتخابية مهملة في طهران - رويترز
دعت المقاومة الإيرانية، الخميس، إلى مظاهرة حاشدة في العاصمة الألمانية برلين قبالة السفارة الإيرانية تحت شعار "قاطعوا المهزلة الانتخابية في إيران".
المظاهرة التي من المقرر لها الانطلاق في الواحدة ظهرا بتوقيت ألمانيا، جاءت تضامنا واستجابة لنداءات الشعب الإيراني من مختلف الطبقات الاجتماعية لمقاطعة الانتخابات البرلمانية وإسقاط النظام في طهران.
وسبق أن شددت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، على أنه "من الواجب الوطني مقاطعة انتخابات الملالي غير الشرعية"، مشيرة إلى أنها "ليست انتخابات حقيقية. لا يُسمح للمعارضة بطرح المرشحين".
وتقود منظمة مجاهدي خلق الحملة لمقاطعة الانتخابات من خلال شبكتها الوطنية، إذ يعلق مؤيدوها لافتات مكتوبا عليها "لا للانتخابات الزائفة"، و"تصويتنا هو تغيير النظام".
يشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعية في إيران وبين الجالية الإيرانية في الخارج تمتلئ ببيانات التشكيك في نزاهة الانتخابات، والداعية لمعارضة النظام في طهران.
كانت دولت نوروزي عضوة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي تمثله منظمة "مجاهدي خلق" أكدت لـ"العين الإخبارية"، أن الأوضاع الاجتماعية بالداخل "حساسة للغاية" نظرا للأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب، والتي ستؤثر على واقع المشاركة الشعبية في الانتخابات المزمع إجراؤها الجمعة 21 فبراير/شباط الجاري.
وأوضحت المعارضة الإيرانية أن نظام خامنئي اهتزت أركانه بسبب الرفض الشعبي للأكاذيب التي ترددت بعد حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية الذي أودي بحياة 176 راكبا، فضلا عن العزلة الدولية غير المسبوقة إلى جانب مخاوف من تكرار الاحتجاجات مرة أخرى بالتزامن مع انتخابات البرلمان.
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