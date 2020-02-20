مقتل منفذ مذبحة هاناو بألمانيا.. والعثور على جثة جديدة بمنزله

أعلنت الشرطة الألمانية في وقت مبكر صباح اليوم الخميس، مصرع مطلق النار في مدينة هاناو غربي ألمانيا، بعد أن قتل 8 أشخاص وأصاب 5 آخرين، في هجوم لا تزال دوافعه مجهولة.

وفي تغريدة على صفحتها بموقع "تويتر"، قالت شرطة ولاية هيسن التابعة لها مدينة هاناو: "عثرنا على جثة منفذ الجريمة في منزله بالمدينة، وجثة شخص آخر في المكان نفسه".



وأضافت أن الأجهزة الأمنية "تواصل التحقيقات ولا توجد أدلة على وجود جناة آخرين".



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ونقلت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار في ألمانيا، عن مصادر لم تسمها، قولها إن ظروف مصرع الجاني لا تزال غامضة، مضيفة أنه ألماني الجنسية وعثر بسيارته على ذخائر.



وفي وقت سابق من فجر اليوم، أعلنت الشرطة الألمانية مقتل 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في إطلاق نار بحانتي "شيشة" (ما يعرف بشيشة بار) بمدينة هاناو.

وتنتشر الشرطة بأعداد كبيرة في موقعي الهجمات، وسط تحليق مكثف للمروحيات الشرطية.



ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في إطلاق نار بمبنى سكني بولاية بادن فورتمبرج، جنوب غربي ألمانيا، اتضح فيما بعد أن دوافعه عائلية.

