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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيكي يرتفع 1.14% في بداية التعاملات بطوكيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020
متابعات_السعودية نيوز
ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية تعاملات الخميس، في بورصة طوكيو للأوراق المالية، في ظل انحسار المخاوف من الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا توقعا لإجراءات صينية لدعم الاقتصاد.
وحسب رويترز، صعد نيكي 1.14% ليصل إلى 23666.58 نقطة.
وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 % ليسجل 1686.25 نقطة.
وقالت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، إن الصين ستتخذ خطوات نحو استقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستهلاك، لتقليل الآثار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا إلى أقل قدر ممكن.
وخفّض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة على قروضه متوسطة الأجل، الإثنين، مع محاولة صناع السياسات امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الذي يعطل أنشطة الشركات بشدة.
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