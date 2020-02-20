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حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الخميس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الخميس

متابعات_الخليج 365

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الخميس، من المتوقع أن يكون صحـوا إلى غائـم جزئيـاً، يتحول إلى غائماً أحياناً مساءً على بعض المناطق الساحلية والجزر غرباً. والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية، خفيفـة إلى معتدلـة السرعـة.

 

ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:33، الثاني عند الساعة 01:21، الجزر الأول عند الساعة 18:19، الثاني عند الساعة 05:16.

 

أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج، يما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:12، المد الثاني عند 08:05، الجزر الاول عند الساعة 14:06، الجزر الثاني عند الساعة 03:06.

 

 

 

درجات الحرارة

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

 

 

 

أبو ظبي 32 16 70 15

 

دبي 31 18 75 20

 

الشارقة 31 14 80 20

 

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عجمان 31 17 75 25

 

أم القيوين 32 15 75 25

 

رأس الخيمة 32 12 85 25

 

الفجيرة 30 18 60 15

 

العين 32 17 50 20

 

ليوا 33 16 80 25

 

الرويس 30 16 85 30

 

السلع 31 15 80 25

 

دلما 25 18 75 35

 

طنب الكبرى 25 18 80 40

 

طنب الصغرى 25 18 80 40

 

أبو موسى 25 15 80 40.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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