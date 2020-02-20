حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الخميس، من المتوقع أن يكون صحـوا إلى غائـم جزئيـاً، يتحول إلى غائماً أحياناً مساءً على بعض المناطق الساحلية والجزر غرباً. والرياح جنوبية شرقية – شمالية شرقية، خفيفـة إلى معتدلـة السرعـة.



ويكون الخليج العربي خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:33، الثاني عند الساعة 01:21، الجزر الأول عند الساعة 18:19، الثاني عند الساعة 05:16.

أما بحر عمان فيكون خفيفا إلى متوسط الموج، يما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:12، المد الثاني عند 08:05، الجزر الاول عند الساعة 14:06، الجزر الثاني عند الساعة 03:06.

درجات الحرارة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:

أبو ظبي 32 16 70 15

دبي 31 18 75 20

الشارقة 31 14 80 20

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عجمان 31 17 75 25

أم القيوين 32 15 75 25

رأس الخيمة 32 12 85 25

الفجيرة 30 18 60 15

العين 32 17 50 20

ليوا 33 16 80 25

الرويس 30 16 85 30

السلع 31 15 80 25

دلما 25 18 75 35

طنب الكبرى 25 18 80 40

طنب الصغرى 25 18 80 40

أبو موسى 25 15 80 40.