شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس ليومنا الخميس، 20/شباط/2020.

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وقالت في نشرتها اليوم" بمشيئة الله تعالى؛ تنشط الرياح السطحية على الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والمنطقة الشرقية تمتد إلى نجران.

كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.