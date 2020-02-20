ترامب يعين سفير الولايات المتحدة لدى ألمانيا مديرا للاستخبارات الوطنية

أصدر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ قرارا بتعيين ​السفير الأميركي​ لدى ​ألمانيا​ ريتشارد غرينيل، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

وأشار ترامب في تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي إلى أنه "يسرني أن أعلن أن سفيرنا ريتشارد غرينيل الذي يحظى باحترام كبير في ألمانيا، سيشغل منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية، لقد مثل ريتشارد، بلدنا بشكل جيد للغاية وأتطلع إلى العمل معه. أود أن أشكر جو ماغوير على العمل الرائع الذي قام به، ونتطلع إلى العمل معه عن كثب، وربما في منصب أخر داخل الإدارة".

وكان ريتشارد غرينيل، الذي ينتمي إلى ​الحزب الجمهوري​، قد تم تعيينه سفيرا للولايات المتحدة في ​برلين​ في ربيع عام 2018. ويعد من المخلصين والداعمين للرئيس ترامب، وكثيرا ما استخدم منصبه في مهاجمة ​الحكومة الألمانية​، وبالتالي كسر القيود الدبلوماسية المعتادة.