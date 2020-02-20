واشنطن بوست: ساندرز الأوفر حظا بين الديمقراطيين للوصول للانتخابات الأميركية

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في استطلاع للرأي نشرته بأن السناتور الأميركي ​بيرني ساندرز​ قفز إلى المركز الأول من بين المرشحين الديمقراطيين للوصول لانتخابات الرئاسة الأميركية 2020 ليصبح الأكثر حظا للمضي قدما للفوز في انتخابات حزبه الديمقراطي.

وأوضحت ان ساندرز يتقدم المرشحين بنحو 32 في المائة بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بنتائج الاستطلاع نفسه الذي أجرته الصحيفة الشهر الماضي. وانخفضت نسبة تأييد نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​ بنسبة 11 نقطة لتصبح 17 في المائة، وهو ما أعطى ساندرز نسبة فارق تصل إلى 15 نقطة مقارنة بأقرب المنافسين.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عمدة مدينة ​نيويورك​ مايك بلومبرغ في المركز الثالث بنسبة 14 في المائة، وأشارت النسبة إلى زيادة 6 نقاط منذ إجراء أخر استطلاع للرأي في يناير الماضي.