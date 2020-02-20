أعلنت ​الشرطة الألمانية​، إرتفاع عدد القتلى في حادثتي ​إطلاق نار​ ببلدة هاناو قرب مدينة ​فرانكفورت​ إلى 9. وأشارت الشرطة الألمانية إلى أن عدد منفذي الهجوم لا يزال غير معلوم وجاء في بيانها: "قتل 9 أشخاص بإطلاق نادر داخل حانتين للشيشة، كما أُصيب 5 آخرون وهم بحالة حرجة، وتم التعرف على هوية المنفذين"​​​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد قتلى هجوم ألمانيا إلى 9 أشخاص وتحديد هوية المنفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.