الشرطة الألمانية تعثر على جثة رجل يعتقد أنه من أطلق النار في هاناو

أعلنت ​الشرطة الألمانية​ أنها عثرت على جثة الرجل الذي يعتقد أنه قام ب​إطلاق النار​ ببلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت في منزله، مشيرة إلى وجود جثة أخرى بجانبة.

وكانت الشرطة قد اعلنت إن ثمانية أشخاص قتلوا مساء الأربعاء في هجومين في مدينة ألمانية قريبة من فرانكفورت، وأن قوات خاصة تلاحق المسلحين الذين لاذوا بالفرار في سيارة.

ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار مجهولاً.