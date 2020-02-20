مصادر نيابية للجمهورية: التأخير بكشف مجموعة محوّلي الأموال إلى الخارج غير مبرر

لفتت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" إلى ان "التأخير في كشف مجموعة محوّلي الأموال إلى الخارج غير مبرر على الاطلاق، خصوصاً انّ حركة التحويلات معروفة وبالاسماء لدى ​مصرف لبنان​، وبالأخص أولئك الذين عمدوا الى تحويل اموالهم في فترة إقفال ​المصارف​ في بداية الحركة الاحتجاجية في تشرين الاول الماضي. وبالتالي، فإنّ المطلوب من مصرف لبنان توضيحاً صريحاً وجواباً واضحاً، هل تمت هذه التحويلات من دون علم مصرف لبنان؟ وهل تتم في الاصل تحويلات بأي مبلغ كان من دون علمه؟ وهل كان له دور مسهّل لهذه التحويلات أو متجاهل لها".

واستغربت المصادر النيابية الخبيرة في المجالين الاقتصادي والمالي سماح مصرف لبنان للمصارف باتخاذ إجراءات مخالفة لكل القوانين وحجز أموال المودعين، كذلك استغربت ما وصفته "وقوف مصرف لبنان على الحياد، حيال تلاعب الصرّافين ب​الدولار​ وضرب العملة الوطنية بالشراكة مع عدد من المصارف، وإعطاء مبررات بأنّ ارتفاع ​سعر الدولار​ مردّه الى العرض والطلب. والسؤال الذي يتطلب جواباً صريحاً من مصرف لبنان، لماذا هذا الارتفاع المفاجئ لسعر الدولار في ​الساعات​ الماضية؟ ولماذا عاد وهبط سعره من 2500 ليرة الى 2300، وما هو الموجب لهذا الصعود والهبوط؟".