مصادر الجمهورية: موضوع التحويلات المالية الى خارج لبنان يحتلّ الاولوية

أبلغت مصادر وزارية الى "الجمهورية"، انّ "موضوع التحويلات المالية الى خارج ​لبنان​ يحتلّ الاولوية، وهو بالتالي محل متابعة حثيثة على مستوى ​الحكومة​ و​القضاء اللبناني​، وكذلك مع الدول التي جرى تحويل الاموال اليها مثل ​سويسرا​. ويُشار في هذا السياق الى انّ جهات مالية كشفت انّ تحويلات كبيرة ب​الدولار​ لم تحوّل الى سويسرا فقط، بل الى بعض الدول في ​افريقيا​ وفي اميركيا اللاتينية. واشارت المصادر الى انّ المدعي العام التمييزي القاضي ​غسان عويدات​ يتولى هذا الملف، وقد تلقى طلباً من وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ بالتوسّع في التحقيق، والطلب من هيئة التحقيق الخاصة في ​مصرف لبنان​ تزويده كل ما تملك من معلومات عن كل التحويلات المالية من لبنان الى الخارج وعدم حصرها بما تمّ تحويله الى سويسرا، وعلى أن يشمل التحقيق عمليات التحويل كلها ابتداء من أول تموز من العام الماضي".