يعقوب: الرئيس عون لم يوقع الموازنة لانها من دون قطع حساب ويطعن بها امام الدستوري

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان ​موازنة​ 2020 لم يوقعها ​الرئيس ميشال عون​ حتى الان لانها من بدون قطع حساب وانها ستتعرض للطعن في ​المجلس الدستوري​.

واكد يعقوب ان التهرب من قطع الحساب هو تهرب من فضائح ​السرقات​ والاختلاسات و11 مليار وللاسف الطبقة السياسية متورطة وستمنع دياب وحكومته من المحاسبة.