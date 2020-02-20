يعقوب: الرئيس عون لم يوقع الموازنة لانها من دون قطع حساب ويطعن بها امام الدستوري

اكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، ان موازنة 2020 لم يوقعها الرئيس ميشال عون حتى الان لانها من بدون قطع حساب وانها ستتعرض للطعن في المجلس الدستوري.
واكد يعقوب ان التهرب من قطع الحساب هو تهرب من فضائح السرقات والاختلاسات و11 مليار وللاسف الطبقة السياسية متورطة وستمنع دياب وحكومته من المحاسبة.
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