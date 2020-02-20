نجار: مجلس الوزراء سيركز على معالجة موضوع سندات اليوروبوند

اشار وزير الاشغال ميشال نجار في حديث صحفي، الى أن مجلس الوزراء سيركز على معالجة موضوع سندات "اليوروبوند"، والأزمة المالية والنقدية، وان المناقشات ستستمر لاستطلاع آراء الخبراء اللبنانيين، ومن صندوق النقد والبنك الدوليين حول سبل المعالجة للوصول إلى الحل الأفضل والاقل ضرراً على لبنان، مع تفضيل إعادة جدولة الديون والاستحقاقات إذا امكن.
وبحسب المعلومات فإن التوجه الجديد لملف الكهرباء يختلف عن الخطة السابقة لجهة الاعتماد على الشركات الكبيرة لإنشاء معامل إنتاج تستغني عن البواخر، وان هناك عروضاً ستقدمها شركات فرنسية والمانية وأميركية.
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