نجار: مجلس الوزراء سيركز على معالجة موضوع سندات اليوروبوند

اشار ​وزير الاشغال​ ​ميشال نجار​ في حديث صحفي، الى أن ​مجلس الوزراء​ سيركز على معالجة موضوع سندات "اليوروبوند"، و​الأزمة​ المالية والنقدية، وان المناقشات ستستمر لاستطلاع آراء الخبراء ال​لبنان​يين، ومن ​صندوق النقد​ والبنك الدوليين حول سبل المعالجة للوصول إلى الحل الأفضل والاقل ضرراً على لبنان، مع تفضيل إعادة جدولة الديون والاستحقاقات إذا امكن.

وبحسب المعلومات فإن التوجه الجديد لملف ​الكهرباء​ يختلف عن الخطة السابقة لجهة الاعتماد على الشركات الكبيرة لإنشاء معامل إنتاج تستغني عن البواخر، وان هناك عروضاً ستقدمها شركات فرنسية والمانية وأميركية.