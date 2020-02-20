الجمهورية: فرنسا في صدد تزخيم حضورها في لبنان في هذه المرحلة

علمت "​الجمهورية​" من مصادر رسمية رفيعة المستوى انّ ​فرنسا​ في صدد تزخيم حضورها في ​لبنان​ في هذه المرحلة اكثر من اي وقت مضى، ورَفده بكل ما يمكّنه من تجاوز أزمته الخطيرة.

وبحسب المعلومات، فإنّ مسؤولين لبنانيين كباراً، تلقّوا في الايام القليلة الماضية تأكيدات بهذا المعنى.