اصابة شخص باطلاق نار في الشياح ليلا اثر خلافات شخصية سابقة

اقدم "ح. ن د" على اطلاق النار على "م ع." في منطقة مارون مسك في الشياح، حيث اصيب بفخده.
وفي التفاصيل، انه على اثر اطلاق "م. ع." النار على مولد كهربائي وسيارات تعود الى "ح. ن" الملقب بـ"ابو لونا" في منطقة الرمل العالي منذ يومين على خلفية خلافات شخصية سابقة، عمل "ابو لونا" على رصد "م ع" وملاحقته مع عدد من الشبان الى منطقة الشياح حيث اطلق النار على سيارته ومن ثم على فخذه قبل ان يغادر المكان.
وقد حضرت القوى "المعنية" الى المكان وباشرت تحقيقاتها.
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