توقيف قبطان سفينة شحن ترفع العلم اللبناني شمال إيطاليا للاشتباه بتهريبه أسلحة لليبيا

أعلن المدعي العام الإيطالي، أن قبطان سفينة شحن ترفع ​العلم اللبناني​ قد اعتقل شمال ​إيطاليا​ للاشتباه بقيامه بتهريب أسلحة بين ​تركيا​ و​ليبيا​.

وأفاد المدعي العام الإيطالي بأن القبطان اللبناني للسفينة التي رست في مدينة "جنوة" الساحلية، يخضع للتحقيق لقيامه بتسليم ​صواريخ​ ودبابات ومعدات عسكرية إلى ليبيا في انتهاك للحظر الذي تفرضه ​الأمم المتحدة​ على تصدير ​السلاح​ إلى ليبيا، مضيفا أن القبطان يُشتبه في قيامه بالاتجار مع مسؤولين عسكريين أتراك لم يتم تحديد هويتهم بعد.

يذكر انه في نهاية الشهر الماضي، نشر ​الجيش الوطني​ الليبي، صوراً لإفراغ حمولة سفينة تركية في العاصمة ​طرابلس​.