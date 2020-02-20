وفاة عجوزين أصيبا بكورونا على متن السفينة الموبوءة في اليابان

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طوكيو: أعلنت وسائل إعلام يابانية الخميس وفاة عجوزين أصيبا بفيروس كورونا المستجدّ أثناء وجودهما على متن سفينة سياحية تخضع لحجر صحّي في ميناء يوكوهاما بسبب تفشّي الوباء فيها.
وقالت وسائل إعلام عدّة بينها شبكة التلفزيون العمومية اليابانية "إن إتش كي" إنّ العجوزين هما رجل وامرأة في الثمانينيات من عمرهما، وقد تم إخلاؤهما من السفينة "دايموند برينسيس" يومي 11 و12 الجاري، بعدما بدا عليهما أنّهما غير مصابين بالفيروس، لكن سرعان ما ظهرت عليهما أعراض المرض، فأدخلا المستشفى، حيث توفيا.
وهذان أول شخصين يفارقان الحياة من أصل أكثر من 600 شخص انتقلت إليهم العدوى على متن السفينة الموبوءة.
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