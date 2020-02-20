شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية البرلمان": إصدار قانون تنظيم الفتاوى سيحمى المجتمع من خطر كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، بسرعة إدراج مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، ليتسنى مناقشته وإصداره، نظرًا للحاجة الملحة لإصداره وتطبيقه، لحماية المجتمع من خطر الفتاوى المتطرفة والشاذة.

وقال "حمروش"، لـ"الخليج 365"، إن لجنة الشئون الدينية انتهت من مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتاوى العامة، وتتوافق كل المؤسسات الدينية على أهمية إصداره، خاصة أنه يتصدى للمتشددين والمتطرفين الذين يصدرون فتاوى تثير البلبلة والفتنة فى المجتمع، وكذلك يتصدى لغير المختصين الذين يصدرون فتاوى دون علم، مما قد يتسبب فى تكدير السلم المجتمعى، كما يتصدى المشروع لتنظيم إصدار الفتاوى عبر المنصات الإعلامية المختلفة وكيفية الحصول على تصاريح بذلك، والجهات المنوط بها منح التصريح وتحديد المتخصصين.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة المقدم منه وأكثر من 60 نائبًا آخرين، تمت مناقشته باستفاضة فى اللجنة، والاستماع لكل وجهات النظر، وبالتالى بات أمر صدوره مطلبًا مُلحًا.

جدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ينص على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.