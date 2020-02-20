الإذاعة اليابانية: وفاة شخصين من ركاب السفينة السياحية جراء كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (د ب أ):

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية اليوم الخميس أن شخصين من ركاب السفينة السياحية "دياموند برنسيس" العالقة قبالة ساحل يوكوهاما توفيا جراء إصابتهما بفيروس كورونا.

ونقلت الإذاعة عن مصادر حكومية لم تسمها أن الشخصين هما رجل /87 عاما/ وامرأة /84 عاما/ وهما يابانيان، ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعد وصولهما إلى مستشفى من السفينة.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات بسبب الفيروس في اليابان إلى ثلاثة أشخاص.

وتأتي تلك الوفيات غداة بدء إنزال ركاب السفينة بعد أن خضعت للحجر الصحي في ميناء ياباني لمدة أسبوعين.