"تيك توك" يطلق ميزة جديدة للرقابة الأسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أعلن تطبيق "تيك توك" عن إطلاق ميزة جديدة للرقابة الأسرية، ومساهمة منه في الحفاظ على سلامة الشباب.

ووفق ما ذكر موقع "إنجادجيت"، الميزة الجديدة تدعى "أمان العائلة"، والتي تتيح منع أي سلوك مخالف يرتكبه من هم دون السن القانونية، عن طريق مجموعة من الضوابط الأبوية.

ومن خلال "أمان العائلة"، يسمح للأبوين بتحديد مدة زمنية يقضيها طفلهما أو المراهق عبر التطبيق يوميًا، كما يمكن الحد وتعطيل الرسائل المباشرة بصورة كاملة.

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وقال رئيس الثقة والأمان في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى "تيك توك"، كورماك كينان: "تحت خاصية أمان العائلة الجديدة، سيكون الوالدان قادرين على التحكم بالمدة التي يمكن للأولاد قضاؤها على التطبيق، والهدف من ذلك تشجيع الناس على تطوير علاقة صحية مع تطبيقات وخدمات الإنترنت".

كما تتيح الميزة الجديدة يتيح إمكانية إدارة نوع المحتوى الذي يمكن للأطفال أن يشاهدوه.

جدير بالذكر أن الخاصية الجديدة متاحة حاليًا في المملكة المتحدة، على أن تصل لجميع المستخدمي حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.​