طائرة خاصة تهبط اضطراريا في مدينة ماغادان الروسية

أعلن متحدث باسم الإدارة الإقليمية ل​وزارة الطوارئ الروسية​ لوكالة "​سبوتنيك​"، ان ​طائرة​ خاصة من طراز "آن 2"، هبطت اضطراريا، ما أدى إلى إصابة شخصين مما كانوا على متنها.

وأوضح ان "الطائرة كانت تقل 14 شخصا وهبطت اضطراريا بطريقة قاسية وحادة في مدينة ماغادان الروسية"، مؤكدا أن طاقم الطائرة المكون من شخصين غادرها بسلام.

وأكد انه "أنه لا يوجد أي تهديد على حياة المصابين. أنهما في صحة جيدة".