ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين إلى 2118 شخصا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، أن عدد الوفيات ب​فيروس كورونا​ المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا.

ولفتت إلى أن عدد المصابين وصل إلى 74 ألف و576 حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16155 ألف شخص بعد معالجتهم.

وكانت ​السلطات الصينية​ قد أبلغت، في 31 كانون الأول الماضي، ​منظمة الصحة العالمية​ عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول. هذا وسجلت ​إيران​ امس اصابة أول شخصين في البلاد بفيرون كورونا.