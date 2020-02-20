أعلنت سلطات اليابان، وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا من ركاب السفينة "دايموند برنسيس".
وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الركاب الذين تبين عدم اصابتهم بفيروس كورونا القاتل بعد فحوصات طبية على كل واحد منهم، بدأوا بالنزول أخيراً إلى اليابسة، بعد أن أكملوا فترة حجر صحي مدتها 14 يوما على متن السفينة.
يذكر ان السلطات اليابانية تحتجز السفينة "أميرة الماس" منذ 3 شباط، لإجراء الفحوصات اللازمة للركاب والطاقم للتأكد من عدم حملهم الفيروس، ومرور فترة الحجر الصحي (مقررة بـ14 يوما).
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات اليابان تعلن وفاة أول حالتين مصابتين بكورونا من ركاب السفينة السياحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.