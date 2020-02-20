سلطات اليابان تعلن وفاة أول حالتين مصابتين بكورونا من ركاب السفينة السياحية

أعلنت سلطات ​اليابان​، وفاة أول حالتين مصابتين ب​فيروس كورونا​ من ركاب ​السفينة​ "دايموند برنسيس".

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الركاب الذين تبين عدم اصابتهم بفيروس كورونا القاتل بعد فحوصات طبية على كل واحد منهم، بدأوا بالنزول أخيراً إلى اليابسة، بعد أن أكملوا فترة حجر صحي مدتها 14 يوما على متن السفينة.

يذكر ان السلطات اليابانية تحتجز السفينة "أميرة الماس" منذ 3 شباط، لإجراء الفحوصات اللازمة للركاب والطاقم للتأكد من عدم حملهم الفيروس، ومرور فترة الحجر الصحي (مقررة بـ14 يوما).