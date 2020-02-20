كندا وبريطانيا سيجليان مواطنيهما الذين كانوا على متن "دايموند برنسيس"

اعلن وزير خارجية ​بريطانيا​، ​دومينيك راب​، أن ​الحكومة​ رتبت رحلة جوية للمواطنين البريطانيين الذين كوانوا على متن ​السفينة​ السياحية دايموند برنسيس لمغادرة ​طوكيو​ يوم الجمعة، مؤكدا انه "سنواصل دعم المواطنين البريطانيين الذين يرغبون في البقاء في ​اليابان​".

من جهة أخرى، لفت وزير خارجية كندا فرانسوا-فيليب شامبين إلى ان "الحكومة ستبدأ مساء اليوم الخميس، في إجلاء مواطنيها من على متن سفينة سياحية تفشى فيها ​فيروس كورونا​ وتخضع للحجر الصحي قبالة يوكوهاما باليابان". وأضاف شامبين للصحفيين في أوتاوا "الطائرة التي استأجرتها الحكومة موجودة حاليا في طوكيو. سنبدأ عملية الفحص لما قبل الطيران والإنزال مساء اليوم بالتوقيت المحلي".