اعلن وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، أن الحكومة رتبت رحلة جوية للمواطنين البريطانيين الذين كوانوا على متن السفينة السياحية دايموند برنسيس لمغادرة طوكيو يوم الجمعة، مؤكدا انه "سنواصل دعم المواطنين البريطانيين الذين يرغبون في البقاء في اليابان".
من جهة أخرى، لفت وزير خارجية كندا فرانسوا-فيليب شامبين إلى ان "الحكومة ستبدأ مساء اليوم الخميس، في إجلاء مواطنيها من على متن سفينة سياحية تفشى فيها فيروس كورونا وتخضع للحجر الصحي قبالة يوكوهاما باليابان". وأضاف شامبين للصحفيين في أوتاوا "الطائرة التي استأجرتها الحكومة موجودة حاليا في طوكيو. سنبدأ عملية الفحص لما قبل الطيران والإنزال مساء اليوم بالتوقيت المحلي".
كانت هذه تفاصيل خبر كندا وبريطانيا سيجليان مواطنيهما الذين كانوا على متن "دايموند برنسيس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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