الشرق الوسط: الحريري أكد خلال اجتماع كتلة "المستقبل" نهاية التسوية الرئاسية

كشفت مصادر من داخل اجتماع كتلة "المستقبل" أمس لـ"الشرق الأوسط" أن رئيس الحكومة السابق ​الحريري​ أكد أن "​التسوية الرئاسية​ انتهت، وكانت في موت سريري"، مؤكداً "إنني حريص على الحوار مع ​الثنائي الشيعي​ لمنع الفتنة والحفاظ على الاستقرار وقطع الطريق على أي شكل من أشكال الاحتقان". واعتبر الحريري أن ​الانتفاضة​ الشعبية "قلبت الطاولة، ونحن الآن أمام مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ولم يعد ممكناً تجاوزها". وأضاف "كل القوى السياسية متهمة، ونحن من هذه القوى، ولا بد من تغيير طريقة العمل مع الناس".

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